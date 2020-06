Calciomercato, Dybala enigmatico | Il siparietto che preoccupa la Juventus

La star della Juventus Paulo Dybala è stato fra i protagonisti di un torneo organizzato da ‘FIFA 20’: il siparietto di mercato che preoccupa i tifosi

Cresciuto nell’Instituto Central Atletico Cordoba, Paulo Dybala è arrivato ad essere uno dei migliori giocatori nel panorama mondiale. Lo status di star futbolistica raggiunto dall’argentino della Juventus avrebbe reso orgoglioso il padre dell’attaccante, scomparso prematuramente quando la ‘Joya’ aveva solo 15 anni. Da quei momenti Dybala ha imparato a lottare per i propri obiettivi e adesso è il numero ’10’ bianconero, al fianco di Cristiano Ronaldo. Nel futuro delle ‘Joya’, però, c’è la volontà di raggiungere i traguardi più prestigiosi, sia a livello individuale che di club. Per questo motivo, la permanenza a Torino nei prossimi anni potrebbe non essere così scontata.

Calciomercato Juventus, siparietto social | Dybala è del Liverpool

Paulo Dybala è del Liverpool: non è un colpo di mercato, ma un’iniziativa per il sociale organizzata da ‘FIFA 20’. Nel torneo ‘Gamers Without Borders’, infatti, il numero 10 della Juventus ha dovuto sfidare Dele Alli al celebre videogioco. Per farlo, l’argentino ha scelto proprio il Liverpool come squadra, mentre l’inglese ha optato per il PSG. La sfida fra i due è terminata con una doppia vittoria da parte della ‘Joya’, ma un siparietto del bianconero si è trasformato in un possibile indizio di mercato.

Nel corso dell’evento, Dybala ha intonato le parole di ‘You’ll Never Walk Alone’: secondo quanto rivelato dal ‘Mirror’, dietro potrebbe esserci un interesse nei confronti del Liverpool. L’attaccante della Juventus già l’estate scorsa è stato accostato alla Premier League, in particolare al Manchester United. Per il tabloid britannico, invece, sono i ‘Reds’ il club preferito di Dybala: l’argentino potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare per Klopp e dare l’assalto alla Champions. Dei rumors che, in ogni caso, non trovano conferme in casa Juventus: Paratici, al contrario, nelle ultime settimane starebbe cercando di rinnovare il contratto all’argentino.

Da un siparietto social a una voce di mercato: dall’Inghilterra lanciano l’ipotesi di un trasferimento di Dybala al Liverpool!

