Calciomercato Juventus, erede Higuain | Paratici a rischio beffa!

Il calciomercato bianconero potrebbe veder sfumare uno dei grandi obiettivi per l’attacco: il Real Madrid sul gioiello della Premier

Poco meno di due settimane al ritorno in campo. La Serie A è pronta a riaprire le porte al calcio giocato, dopo l’emergenza Coronavirus che ha bloccato il mondo del pallone negli ultimi tre mesi. Dal campo al calciomercato, in casa Juventus il pensiero fisso è sempre all’erede di Gonzalo Higuain. Con l’argentino sicuro partente in estate, rischia di sfumare uno dei nomi preferiti del CFO Fabio Paratici.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Bernardeschi più soldi | Il gioiellino sbarca in Italia

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, novità dalla Spagna | Sta cercando casa a Barcellona!

Calciomercato Juventus, post Higuain: c’è anche il Real Madrid

Non è un mistero che il futuro di Gonzalo Higuain sia ormai scritto da tempo. Il ‘Pipita’ lascerà Torino nelle prossime settimane e la Juventus sta lavorando da settimane al colpo per sostituirlo. Un rinforzo di spessore per il quale, però, starebbe crescendo la concorrenza con il passare dei giorni. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, il Real Madrid avrebbe posto nel mirino Raul Jimenez, talentuoso centravanti del Wolverhampton da tempo corteggiato dal club bianconero. Il messicano, 29 anni, è stato una delle rivelazioni della stagione in corso con ben 22 reti e 10 assist in 44 presenze.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Numeri di rilievo che hanno attirato le attenzioni di Perez e Zidane, a caccia di un vice Benzema che possa ereditare in futuro le chiavi dell’attacco madridista dal francese. Ecco che Jimenez, che piace anche al Manchester United e al Liverpool, sarebbe tra i primi nomi in casa Real. Il Wolverhampton sa che sarà complesso trattenerlo dopo la super stagione disputata e fissa il prezzo: ben 50 milioni di euro. I ‘Blancos’ non dimenticano Haaland ma sanno che portare il norvegese alla corte di Zizou, già quest’estate, sarà tutt’altro che semplice.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Addio Ronaldo: clamorosa novità

Il piano B in casa per le ‘Merengues‘ si chiama dunque Jimenez. Con Jovic che ha deluso e che lascerà i ‘Blancos’, all’alba dei 30 anni, il messicano può compiere il grande salto. La Juventus potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il suo agente che è lo stesso di Cristiano Ronaldo: Jorge Mendes. Situazione in divenire, Paratici è avvisato: nella corsa a Jimenez c’è anche il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici bloccato | Il Barcellona fissa il prezzo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Assalto dalla Premier