Calciomercato Juventus, affare Pjanic | Il Barcellona non molla!

La trattativa fra Juventus e Barcellona per Miralem Pjanic prosegue: i catalani avrebbero proposto tre giocatori ai bianconeri.

L’asse Torino-Barcellona rimane molto caldo, la volontà dei catalani di arrivare a Miralem Pjanic sembra essere molto forte. D’altro canto anche il centrocampista della Juventus sembra indirizzato ad abbracciare la causa blaugrana. Le difficoltà fra i bianconeri ed il Barcellona risiedono nella situazione economica in cui versano i catalani: il club blaugrana non sarebbe disposta a pagare i 60 milioni richiesti dalla Juventus. La distanza fra i due club potrebbe essere colmata dall’inserimento di contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, rilancio del Barcellona per Pjanic | Le ultime

Come riportato da ‘Gol Digital’, il Barcellona avrebbe proposto alla Juventus l’inserimento di tre giocatori per arrivare a Miralem Pjanic. Il club catalano vorrebbe inserire i cartellini di Carles Alená, Riqui Puig e Illaix Moriba. I bianconeri, però, non sarebbero convinti: solamente il primo è un nome che potrebbe interessare a Maurizio Sarri. La distanza fra i due club resta, quindi, ampia. I giocatori che la Juventus vorrebbero inserire sono Arthur Melo e Dembelé, ma su questo fronte sono i blaugrana a rallentare.

La sensazione è che tutte le parti in causa, i due club ed il giocatore, siano intenzionati a portare a buon fine l’operazione. Al momento, però, la distanza appare ancora troppo larga: il rischio maggiore è che se nessuno farà un passo in avanti, il banco potrebbe saltare. La Juventus, infatti, ha anche la consapevolezza che Pjanic ha ancora un buon mercato: il PSG, in primis, è alla finestra.

Il Barcellona prova una nuova formula per convincere la Juventus per Pjanic: la distanza appare ancora troppo ampia.

