Calciomercato Milan, anticipazione confermata | Scambio per Milik

Dopo una stagione fin qui negativa, il Milan vuole rinforzarsi con colpi importanti nel prossimo calciomercato. Pronto uno scambio per Milik!

Non è stata una stagione esaltante per il Milan, che fin qui ha deluso le attese e può riscattarsi solo con un buon cammino in Coppa Italia. Venerdì c’è la semifinale di ritorno con la Juventus dopo l’1-1 di San Siro e in palio c’è l’accesso alla finale, che si giocherà mercoledì 17 giugno.

Per quanto riguarda il campionato, invece, sembrerebbe ormai compromessa per un altro anno la lotta alla Champions League, visto che il quarto posto è occupato dall’Atalanta che al momento ha un distacco di 12 punti e ha ancora una gara in meno da giocare. A compromettere la stagione è stata la falsa partenza condita da tanti risultati negativi che hanno fatto da subito sprofondare.

Calciomercato Milan, Kessie sacrificato per arrivare a Milik

La società lavora da tempo per programmare al meglio il futuro e ha sfruttato queste lunghe settimane di stop forzato per studiare nuovi colpi di mercato. Anche in attacco potrebbero esserci novità e un calciatore che piace è sicuramente Arkadiusz Milik, di proprietà del Napoli.

Il suo contratto scade nel 2021 ma nonostante ciò i partenopei non si smuovono dalla loro richiesta. Per far partire il polacco serve un’offerta di circa 50 milioni di euro. Come anticipato dalla nostra redazione e quest’oggi confermato dalla Gazzetta dello Sport, per arrivare al bomber classe 1994 potrebbe essere inserito nella trattativa il centrocampista Franck Kessie.

L’ivoriano in questa stagione ha collezionato 22 presenze in Serie A e ha siglato anche una rete: potrebbe essere lui il sacrificato per alleggerire il prezzo di Milik.

