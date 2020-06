Champions League, la Uefa ha deciso | Ecco dove si giocherà la finale

La finale di Champions League, che si sarebbe dovuta tenere a Istanbul, potrebbe avere trovato una nuova sede: la Uefa sembra aver deciso.

Dopo le dichiarazioni del presidente della Federcalcio turca, che ha espresso la volontà di rimandare la finale di Istanbul alla prossima stagione, la Uefa deve trovare una nuova location. In lizza per ospitare la finale del 2020 della Champions League ci sarebbero fondamentalmente tre città: Francoforte, Mosca e Lisbona. In queste ore, secondo fonti tedesche, la Uefa avrebbe preso una decisione definitiva e la prossima finale di Champions League avrebbe una nuova sede.

Champions League, decisione dalla Uefa | La finale verso Lisbona!

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, la Uefa avrebbe deciso di disputare la finale di Champions League del 2020 a Lisbona. La capitale portoghese, quindi, avrebbe vinto la concorrenza di Mosca e Francoforte. La decisione non ha ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare il 17 giugno in occasione dell’Esecutivo della Uefa. Potrebbe essere inedita anche la modalità, per concludere il torneo, scelta dal massimo organo federale europeo.

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin potrebbe annunciare nelle prossime settimane una sorta di Final Eight: il luogo deputato molto probabilmente sarà Lisbona. La Champions League, che dovrebbe andare in scena ad agosto, si potrebbe disputare totalmente in Portogallo, dove le migliori otto squadre si giocheranno la Coppa dalle grandi orecchie. A poche settimane dall’inizio della Serie A, il destino della Champions League potrebbe essere deciso.

