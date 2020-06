Juventus, Bernardeschi più soldi | Il gioiellino sbarca in Italia

Aouar è sulla lista di Paratici per il calciomercato della Juventus. I bianconeri potrebbero offrire al Lione il cartellino di Bernardeschi più conguaglio

Non si spegne l’interesse della Juventus per Houssem Aouar. Anzi. In Francia rilanciano di un imminente assalto della squadra campione d’Italia per il gioiellino del Lione. Il talento francese è da tempo sotto la lente d’ingrandimento di Paratici, che lo ha fatto seguire a più riprese dagli scout bianconeri durante l’ultima stagione. Aouar ha impressionato la ‘Vecchia Signora’ anche nello scontro degli ottavi di Champions League, sciorinando una prestazione da leccarsi i baffi al cospetto di Ronaldo e compagni.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi decisivo per il colpo Aouar

Un nome perciò caldo nei pensieri e sull’agenda della dirigenza della Continassa, che si potrebbe materializzare in un’offensiva più concreta se la Juve dovesse fallire su altri fronti a centrocampo nella prossima finestra di mercato. Arthur e Tonali restano piste alla portata dei bianconeri ma complicate, con Aouar che rappresenterebbe comunque un puntello di spessore anche in chiave futura per rinnovare la zona centrale del campo con il probabile addio di Pjanic. Il Lione non è assolutamente disposto a fare sconti per il suo diamante più pregiato, con il presidente Aulas che non retrocede dalla richiesta di 50 milioni di euro. Valutazione importante a maggior ragione con la crisi provocata dal coronavirus, che la Juventus vorrebbe cercare di abbassare attraverso delle contropartite. Una di queste che può solleticare l’interesse dei francesi potrebbe essere Federico Bernardeschi, in bilico a Torino e preziosa carta in uscita per sbloccare altre trattative.

L’ex Fiorentina può essere un profilo gradito al Lione e sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro dalla Juve. La dirigenza campione d’Italia metterebbe sul piatto anche un conguaglio di 15-20 milioni per strappare il sì di Aulas. Bernardeschi può essere la carta vincente per Aouar, nuovo enfant prodige del calcio transalpino.

G.M.