Calciomercato Inter, niente aste | Marotta può ‘mollare’ il talento

Ancora una volta, l’Inter prepara un rinforzo a parametro zero. Marotta è un vero e proprio specialista di queste operazioni e secondo il ‘Corriere dello Sport’, i nerazzurri sarebbero vicinissimi a Vertonghen. Il difensore belga lascerà il Tottenham al termine di questa stagione e sarebbe l’ideale per puntellare la difesa a tre caposaldo del tecnico Antonio Conte. Con lui, la possibilità di ricoprire diversi ruoli in retroguardia.

Calciomercato Inter, niente aste per Kumbulla

Il giocatore, a 33 anni, si sente ancora in grado di dire la sua ad alto livello e cerca un club per disputare la Champions. L’Inter avrebbe invece mollato Kumbulla, per il quale l’inserimento della Juventus rischia di scatenare un’asta alla quale – come riporta il ‘Corriere dello Sport’ – i nerazzurri non intendono partecipare. Non è escluso che alla fine Marotta possa decidere di mollare il colpo e orientarsi altrove.

