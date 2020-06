Calciomercato Inter, assalto Real al pilastro di Conte | Offerto un giocatore

Il Real Madrid è pronto a dare l’assalto ad uno dei pilastri di Antonio Conte: Zidane potrebbe offrire Odriozola per convincere l’Inter

La rosa dell’Inter è tornata ad essere ricca di talento negli ultimi anni, con diversi giocatori che sono entrati nelle grazie dei migliori club d’Europa. In estate Marotta potrebbe trovarsi a fronteggiare una serie di offerte importanti: l’obiettivo dei nerazzurri è quello di cedere in maniera oculata, per poi poter continuare con il processo di miglioramento intrapreso. Nelle ultime settimane, uno dei pilastri della formazione di Antonio Conte sembra essere diventato l’obiettivo numero uno del Real Madrid: gli spagnoli potrebbero offrire Odriozola per convincere l’Inter.

Calciomercato Inter, Zidane vuole Skriniar | Odriozola la chiave dell’operazione!

Il Real Madrid vuole intraprendere una rivoluzione nel prossimo mercato, aggiungendo un top player per reparto: in difesa l’obiettivo numero uno sembra essere Skriniar, uno dei pilastri dell’Inter degli ultimi anni. Riuscire a convincere i nerazzurri a privarsi del centrale classe ’95 non è un’impresa semplice, ma Zidane sembra avere una strategia: potrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Alvaro Odriozola. L’esterno mancino, attualmente in prestito al Bayern Monaco, a fine stagione rientrerà a Madrid dove però non sembra destinato a rimanere.

La corsia laterale sinistra è uno dei punti deboli della rosa dell’Inter: oltre ad Ashley Young, già riscattato dallo United, ci sono solamente un infortunato Asamoah ed uno scontento Perisic. Il croato farà lo stesso percorso di Odriozola in estate, rientrando dal Bayern Monaco. L’esterno spagnolo potrebbe essere l’uomo giusto a cui affidare la fascia dell’Inter nei prossimi anni: a soli 24 anni ha voglia di riscattarsi e di imporsi ad alti livelli. Il suo inserimento potrebbe permettere al Real Madrid di abbassare l’esborso per Skriniar e all’Inter di sistemare una volta per tutta la corsia esterna mancina.

Il Real Madrid potrebbe avere trovato la chiave per convincere l’Inter a lasciar partire Skriniar: l’inserimento di Alvaro Odriozola nell’operazione!

