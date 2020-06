Calciomercato Juventus, ‘tradimento’ Raiola | Può sfumare il bomber

Calciomercato Juventus, Raiola porta via a Paratici uno dei suoi obiettivi: in vista l’accordo per il trasferimento in una big

Nonostante la carenza di liquidità che si preannuncia, come prima risultanza dell’emergenza coronavirus, prepariamoci in ogni caso a una sessione di calciomercato piena di colpi di scena. Direttori sportivi e procuratori mettono alla prova le loro capacità e la loro fantasia per realizzare operazioni difficilmente pensabili in precedenza. Fabio Paratici, CFO della Juventus, è uno dei più attivi in tal senso, essendo stato tra i primi a capire le peculiarità del nuovo mercato. Ma anche altri si stanno muovendo e la concorrenza per gli obiettivi più sensibili, è molta.

Calciomercato Juventus, Marcus Thuram verso il Real Madrid

Tra i giocatori che in questa stagione si sono messi in luce, e in particolar modo alla ripresa del calcio dopo il lungo stop, c’è Marcus Thuram. L’attaccante francese figlio d’arte sta confermando il buono che si diceva su di lui e con il Borussia Monchengladbach sta dimostrando di essere pronto al salto di qualità. Non a caso, molte squadre importanti stanno mettendo gli occhi su di lui.

In particolare, il Real Madrid potrebbe puntare su di lui per rinforzare l’attacco. Arrivare ad Haaland risulterebbe troppo difficile e Marcus Thuram rappresenterebbe in questo momento, stando a ‘Don Balon’, il piano B privilegiato. Con la regia di Mino Raiola, agente del giovane francese, che lo avrebbe già proposto al numero uno dei ‘Blancos’ Florentino Perez. Le partenze di Jovic e Mariano Diaz sarebbero già state decise, a Valdedebas è caccia al nuovo bomber.

