Calciomercato Milan, Leonardo indiavolato | Doppio obiettivo rossonero!

Leonardo non perde di vista il Milan ed è pronto a dare l’assalto a due giocatori: il dirigente del PSG ha due obiettivi in rossonero.

Non solo Bennacer, lo shopping milanese di Leonardo potrebbe avere una dimensione ancora maggiore. Il dirigente brasiliano, dal glorioso passato in rossonero, continua a monitorare la situazione relativa a due giocatori del Milan. Il primo è il centrocampista algerino, per il quale il PSG sembra aver già presentato una prima offerta di circa 30 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente da parte della dirigenza rossonera, che per Bennacer vuole solamente i 50 milioni della clausola rescissoria. L’obiettivo di Leonardo, però, potrebbe essere il connazionale.

Calciomercato Milan, doppio obiettivo per Leonardo | Bennacer e Paquetà

L’interesse del PSG nei confronti dei giocatori del Milan non si limiterebbe solamente a Bennacer: secondo quanto rivelato da ‘Le 10 Sport’, Leonardo vorrebbe anche Lucas Paquetà. La stima del dirigente brasiliano per il connazionale non sembra essere scemata a seguito delle brutte stagioni in Italia. Leonardo e Paquetà, oltre al rossonero, hanno in comune anche un passato con la maglia del Flamengo. Il PSG potrebbe essere l’ambiente ideale per rilanciare uno dei migliori talenti espressi dal calcio carioca negli ultimi anni.

Il Milan, in ogni caso, non sembra disposto a svendere il brasiliano: per Paquetà la dirigenza rossonera vorrebbe riuscire ad incassare una cifra che si aggira sui 35 milioni. L’interesse di Leonardo è un dato di fatto, ora invece, resta da capire quanto è disposto ad offrire il PSG per il giocatore del Milan. Considerando anche che i parigini sono già impegnati in una trattativa al ribasso per Bennacer con il club meneghino. Insomma, Leonardo vuole fare shopping di lusso a Milano, ma per farlo aspetta i saldi.

Leonardo sembra essere intenzionato a dare l’assalto a ben due rossoneri: l’ex dirigente del Milan vorrebbe sia Bennacer che Paquetà!

