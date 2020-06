Calciomercato Inter, colpo in attacco | Sgarbo ai cugini!

In caso di addio di Lautaro Martinez, l’Inter sarebbe sulle tracce di diversi profili per l’ideale sostituto dell’argentino: derby di Milano!

Sarà un’estate davvero bollente tra la ripresa ufficiale delle competizioni e le varie trattative di calciomercato. In casa Inter tiene banco il futuro di Lautaro Martinez con l’attaccante argentino, accostato da tempo al Barcellona. Se dovesse partire il Toro, la società nerazzurra dovrebbe mettere a segno un colpo decisivo con i tanti milioni incassati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Bennacer | Doppio rilancio

LEGGI ANCHE >>> Milan, offerta super per il talento | Risposta Real e rilancio rossonero

Calciomercato Inter, Depay per l’attacco

L’Inter potrebbe così pensare all’attaccante olandese del Lione, Memphis Depay, reduce da un grave infortunio al ginocchio. In questa stagione ha messo a segno 14 gol in 18 partite disputate tra Ligue 1 e Champions League prima del lungo stop. Ora il suo obiettivo è quello di tornare al top della forma per la sfida di Champions League contro la Juventus, in programma ad agosto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici provoca il PSG | Pjanic e conguaglio per l’incedibile

Infine, i nerazzurri potrebbero così beffare gli stessi cugini del Milan, che ha sempre messo nel mirino il forte attaccante del Lione, anche prima del suo passaggio al Manchester United.

Un succoso derby di Milano con Memphis Depay, che potrebbe rappresentare il colpo da novanta per l’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, super scambio | Primo colpo per Rangnick