Calciomercato Juventus, svolta Ramos | Pronto a firmare!

La Juventus starebbe pensando a diversi colpi anche per il reparto arretrato. La decisione sul futuro del difensore del Real Madrid Sergio Ramos

La Juventus non vede l’ora di tornare in campo per competere su tutti e tre fronti. La formazione di Sarri è ancora in corsa per cercare di agguantare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ma nel frattempo sono nate anche numerose trattative di calciomercato con diversi profili da urlo nel mirino, come quello di Sergio Ramos.

Calciomercato, rinnovo di un anno per Sergio Ramos

Il capitano della compagine “blancos” ha il contratto in scadenza nel giugno 2021: così nei prossimi mesi lo stesso giocatore della Nazionale spagnola avrebbe in programma una riunione con il presidente Florentino Perez per prolungare di almeno un anno il suo vincolo con il Real Madrid.

Come svelato da Diario As, le parti avrebbero così un accordo dalla scorsa estate per proseguire ancora insieme la loro avventura. Il capitano del Real potrebbe così terminare la sua carriera al Santiago Bernabeu con la Juventus che dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto difensivo.

Il sogno della società bianconera di acquistare Ramos dovrà restare tale. Il capitano del Real è pronto a firmare un nuovo contratto con il club spagnolo.

