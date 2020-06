Calciomercato Milan, sorpasso Real Madrid | Perez paga la clausola!

Il Milan potrebbe veder sfumare una delle piste intensificatasi negli scorsi giorni: il gioiellino spagnolo nel mirino del Real Madrid

Se da un lato l’attenzione in casa rossonera è fissa sul prossimo match di Tim Cup contro la Juventus, dall’altro è il calciomercato il tema più ricorrente per il Milan di Pioli. Il club di Elliott potrebbe veder sfumare uno degli obiettivi per la mediana milanista. Il patron del Real Madrid Florentino Perez avrebbe dunque deciso: lo vuole regalare a Zidane.

Calciomercato Milan, il Real beffa i rossoneri: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, il Real Madrid sarebbe deciso a chiudere un nuovo colpo a centrocampo. Florentino Perez ha individuato quello che sarà il ‘ricambio’ del brasiliano Casemiro a partire dalla stagione 2020/21. Si tratta di Marc Roca, centrocampista 23enne in forza all’Espanyol. Dopo una stagione sorprendente con la società iberica, il Milan avrebbe sondato il terreno nelle scorse ore per portarlo in Serie A. Una concorrenza bruciante e spietata, però, quella che ha messo in gioco il Real Madrid pronto a chiudere l’acquisto del classe 1996.

Florentino Perez potrebbe pagare la clausola rescissoria per il gioiellino dell’Espanyol, fissata a 40 milioni di euro. Il club catalano ha diverse proposte sul piatto e la concorrenza per Roca non manca. Tra gli ultimi club ad unirsi nella corsa al talentino spagnolo vi è il Bayern Monaco che avrebbe offerto ben 30 milioni di euro per il suo cartellino. L’idea, in casa Real, sarebbe quella di attendere la fine del campionato. In caso di retrocessione dell’Espanyol, infatti, il prezzo di Roca potrebbe scendere vertiginosamente attestandosi come un vero e proprio affare per l’estate 2020.

Non è da escludere che il Real, per bruciare la folta concorrenza, paghi i 40 milioni richiesti dal club di Barcellona. Situazione in divenire ma la pista Roca sembrerebbe destinata a raffreddarsi e spegnersi per il Milan: il Real fa sul serio, lo vuole Florentino Perez.

