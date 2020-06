Serie A, porte aperte | Il Governo: “Ecco quando”

Serie A, i club e la Federcalcio spingono per riaprire gli stadi ai tifosi appena possibile: il messaggio da parte del Governo

Il calcio italiano sta per ripartire, con Coppa Italia e Serie A, ma a porte chiuse. Concludere la stagione è stato già un risultato importante, ma l’assenza dei tifosi pesa. I club vorrebbero la riapertura degli impianti, appena le condizioni di sicurezza, dopo l’emergenza coronavirus, lo permetteranno. A ‘Radio Punto Nuovo’, Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell’Interno, ha spiegato: “Ci siamo resi conto che senza tifosi il calcio vale meno, ma dobbiamo essere cauti. Serve estrema sicurezza, io spero che sia possibile ad agosto o settembre. Per quanto riguarda luglio, anche per spettacoli all’aperto si parla di circa mille persone al massimo. La questione tecnica va affrontata con serietà, posso garantire che c’è la massima attenzione anche da parte del ministro Spadafora“.

