Calciomercato Inter, colpo in difesa | Rinforzo in Serie A

L’Inter di Antonio Conte potrebbe chiudere, nelle prossime settimane di calciomercato, per un nuovo difensore: Marotta insegue la pista in Serie A

Quando mancano dieci giorni al ritorno in campo della Serie A, in casa nerazzurra le novità potrebbero riguardare il prossimo mercato. Un calciomercato estivo all’insegna di rinforzi di spessore in ogni reparto per l’Inter di Antonio Conte. Marotta starebbe lavorando per accontentare le richieste dell’allenatore pugliese, con un nome in particolare per la difesa 2020/21.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, contatti in Serie A per il post-Lautaro | Lo vuole Conte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Marotta fa sognare | C’è il top dopo Lautaro

Calciomercato Inter, difensore per Conte: cifre e dettagli

Una voce dalla Spagna che conferma quanto trapelato negli ultimi mesi. L’Inter è a caccia di un centrale di spessore che potrebbe rappresentare una valida alternativa a Skriniar e de Vrij. Ecco che, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il club nerazzurro avrebbe intenzione di puntare su Armando Izzo. Marotta aveva già sondato il terreno per il calciatore napoletano e che potrebbe lasciare Torino in estate.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il difensore campano ha collezionato fino ad ora 29 presenze con 3 reti all’attivo e prestazioni sempre più convincenti. Il club di Steven Zhang sarebbe pronto a farsi avanti per strappare il centrale 28enne al club di Urbano Cairo dal prossimo 1 luglio. Il classe 1992 piace a Conte per la sua duttilità, nonostante una valutazione decisamente importante fatta dal club granata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, fissato il prezzo | 80 milioni per la cessione

Serviranno infatti almeno 25 milioni di euro per permettere ad Izzo di trasferirsi sotto la Madonnina e alla corte di mister Conte. Situazione in divenire, Marotta resta alla finestra: Armando Izzo tra i preferiti per la futura difesa nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpo a zero | L’Inter sfida la Roma

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, PSG a caccia dell’erede | Inter e Milan nel mirino!