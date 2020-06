Calciomercato Inter, dalla Spagna: c’è l’accordo | 74 Milioni!

Dopo il riscatto del PSG per Mauro Icardi, l’Inter potrebbe essere protagonista in sede di mercato con un’altra operazione importante

L’Inter continua il proprio lavoro sul fronte mercato anche per quanto riguarda i giocatori di proprietà in giro per l’Europa. Dopo l’addio definitivo di Mauro Icardi, anche il dilemma di Ivan Perisic si avvia alla conclusione.

Calciomercato Inter, riscatto Bayern per Perisic

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” il Bayern Monaco potrebbe riscattare l’esterno offensivo croato, Ivan Perisic, per una cifra pari a 16 milioni, quattro in meno rispetto alla cifra fissata come opzione per il riscatto. L’opzione sarebbe scaduta il 17 maggio, ma l’Inter avrebbe concesso un proroga per il club bavarese visti gli ottimi rapporti con uno sconto davvero importante.

Inoltre, l’ormai ex giocatore nerazzurro non costerebbe nulla a bilancio con il club milanese che ha già incassato cinque milioni per il prestito. Dopo il riscatto del PSG per Icardi per 50 più 8 di bonus, insieme a Perisic l’Inter incasserebbe in totale circa 74 milioni da reinvestire sul mercato.

Un’altra operazione di mercato decisiva in vista della prossima stagione con l’Inter protagonista assoluta.

