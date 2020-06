Calciomercato Juventus, Chiellini allo scoperto sul futuro

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha rilasciato una lunga intervista nella quale è uscito allo scoperto sul futuro: le sue dichiarazioni

È stata una stagione negativa fin qui per Giorgio Chiellini, che aveva siglato alla prima giornata con il Parma ma si è infortunato successivamente e fin qui ha disputato solo tre partite. La sosta per il coronavirus in un certo senso l’ha aiutato perché ora è pronto a tornare in campo ed è al meglio della forma.

Calciomercato Juventus, Chiellini sul futuro: “Faccio valutazioni anno per anno”

Il difensore bianconero ha parlato anche del suo futuro nel corso di un’intervista lasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, queste le sue parole: “Dopo l’infortunio faccio le valutazioni anno per anno. Lo spostamento dell’Europeo potrà aiutare la Nazionale a crescere in esperienza, la qualità c’è già. Mancini lo conoscevo solo come avversario, mi ha sorpreso la sua semplicità con cui ha trovato la quadratura a fine settembre. Poche parole e concetti chiari. Io e Buffon non siamo in lotta, ognuno di noi può essere utile alla Juventus e noi siamo complementari”.

Lotta per la Champions: “Non ho ancora tante occasioni, questo è un anno strano. Prima la Coppa Italia, poi la Serie A e poi la Champions League, non so se sia meglio o peggio”.

