Calciomercato Juventus, quattro addii per un super rinnovo | Il piano

La Juventus continua a trattare per una nuova firma sul contratto e non sembra essere preoccupata: c’è il piano per convincere il fuoriclasse

È stata una stagione straordinaria fin qui per Paulo Dybala, che ha trascinato la Juventus soprattutto nei momenti di difficoltà con giocate da fuoriclasse che hanno deciso diverse partite. Solo un anno fa l’argentino era sul mercato e la sua partenza sembrava possibile, ma fu lui stesso ad opporsi per restare in bianconero.

Oggi, dopo dei mesi vissuti al top, la Juventus sa che ha in casa un elemento fondamentale e non se ne vuole più liberare. Vanno avanti da ormai diverse settimane le trattative per un eventuale rinnovo, ma le cifre sono alte e ci vuole sicuramente del tempo affinché la società decida definitivamente quale tipo di offerta fare. Attualmente la Joya ha un ingaggio di circa 7.5 milioni all’anno.

Calciomercato Juventus, Dybala chiede 15 milioni: il punto di incontro può essere a 11-12

Ieri l’argentino ha dichiarato che attende una mossa dalla Juventus per firmare un nuovo contratto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sua richiesta potrebbe essere quella di avere il doppio dello stipendio raggiungendo cifre simili a 15 milioni di euro all’anno. La Juventus a sua volta potrebbe offrire meno e il punto di incontro si potrebbe trovare con un’offerta di 11-12 milioni, tutto ciò fino al 2025.

In questo modo Dybala diventerebbe il secondo calciatore più pagato nella rosa bianconera, secondo solo a Cristiano Ronaldo che guadagna 30 milioni all’anno. Per trattenere la Joya, peró, potrebbero essere accelerate le trattative per le cessioni di calciatori come Rabiot, Higuain, Bernardeschi e Pjanic.

Così facendo, dunque, la società recupererebbe cifre importanti e potrebbe rimpiazzare i partenti con calciatori che guadagnano meno.

