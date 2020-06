Calciomercato Juventus, Sarri esulta | Regalo da 70 milioni per la Champions

La Juventus continua a sognare la Champions League e cerca di motivare Sarri con una promessa: in caso di vittoria arriverebbe il giocatore desiderato

La Juventus si prepara a riprendere la corsa verso lo scudetto e la Coppa Italia, per poi continuare il cammino in Champions Leage da agosto. Fabio Paratici intanto continua a lavorare per assicurare innesti di valore nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri continuano ad osservare con interesse il centrocampista in Premier League e la società potrebbe regalarlo a Sarri.

Calciomercato Juventus, regalo per Sarri con la Champions: può arrivare Kante

Sono tanti gli obiettivi che la Juventus continua ad inseguire, uno su tutti è la tanto ambita vittoria della Champions League. Per questo motivo la società vorrebbe motivare Maurizio Sarri, assicurandogli l’acquisto dell’obiettivo a centrocampo in caso di vittoria in Europa. Questo obiettivo per il centrocampoo sembrerebbe essere il centrocampista del Chelsea, N’Golo Kante. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo ‘AS’, il calciatore francese potrebbe essere uno degli indiziati a lasciare Londra.

La politica per il calciomercato dei ‘blues’ sembrerebbe essere che per ogni acquisto avviene una cessione e dopo le entrate di Ziyech e quella probabile di Werner, dovranno esserci delle cessioni. Kante potrebbe essere l’indiziato numero uno poiché con la sua cessione il Chelsea vorrebbe puntare all’acquisto di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen. Il valore del calciatore francese si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro, che la Juventus sembrerebbe disposta a pagare nel caso in cui salisse sul tetto d’Europa.

