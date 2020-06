Calciomercato Inter, clausola Lautaro | Marotta ripete: “Scade il 7 luglio”

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle nuove dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Marotta a proposito della data di scadenza della clausola di Lautaro

Sì è alzato un polverone riguardo la data di scadenza della clausola di Lautaro Martinez. Chi è vicino all’attaccante ex Racing dice che il è termine è fissato al 15 luglio, l’Inter invece otto giorni prima come ha ribadito in esclusiva a Calciomercato.it l’Ad nerazzurro Beppe Marotta: “La clausola scade il 7 luglio“.

