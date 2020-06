Calciomercato Inter, affare Morata | Scelta la contropartita

In casa Inter è caccia aperta all’erede di Lautaro Martinez, sempre più vicino al Barcellona: si scalda la pista Morata con contropartita a sorpresa

Nove giorni alla ripresa della Serie A. Il calcio italiano tenta la ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus, con l’intenzione di porre un punto alla stagione 2019/20. Dal campo al calciomercato, tiene banco in casa Inter la caccia all’erede di Lautaro Martinez. Con il ‘Toro’ sempre più vicino al Barcellona, l’idea per sostituirlo potrebbe chiamarsi Alvaro Morata. Il piano di Marotta per portare in nerazzurro il centravanti spagnolo.

Calciomercato Inter, maxi scambio Morata: cifre e dettagli

Un’idea che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. L’Inter pensa intensamente ad Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’ex Juventus potrebbe riabbracciare Conte durante la prossima estate. Il piano dell’ad Marotta, per abbassare le pretese dell’Atletico Madrid, sarebbe quello di inserire nell’affare una contropartita gradita a Simeone. Ecco che il nome di Vecino, già cercato dalla dirigenza dei ‘Colchoneros’ negli scorsi mesi, potrebbe sbloccare lo scambio. L’Atletico valuta Morata ben 65 milioni di euro.

Con l’inserimento di Vecino, valutato 25 milioni, i nerazzurri metterebbero sul piatto 40 milioni cash per strappare Morata al club spagnolo. Il 27enne madrileno, in scadenza nel 2022, ha siglato 12 reti e 3 assist vincenti nelle 32 apparizioni stagionali con la squadra del ‘Cholo’. Vecino parrebbe quindi essere la carta vincente per riportare in Italia lo spagnolo.

Situazione dunque in divenire, l’Inter è pronta a fare sul serio per Morata: il post Lautaro arriva dalla Liga.

