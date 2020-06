Calciomercato Milan, non solo Ibra | Tensione con Gazidis!

Il Milan vive un momento delicato e, in vista della prossima sessione di calciomercato, potrebbero arrivare novità importanti: Gazidis incontra la squadra

Il calcio italiano è pronto a rialzarsi. Si comincerà tornando sul rettangolo di gioco per le semifinali di ritorno di Tim Cup, con il Milan che affronterà la Juventus. Dal campo al calciomercato, futuro incerto in casa rossonera con un confronto faccia a faccia tra l’ad Gazidis e la squadra: ecco cos’è successo.

Calciomercato Milan, faccia a faccia con Gazidis: tensione in casa rossonera

Un confronto avvenuto nelle scorse ore e che potrebbe avere ripercussioni per il Milan del futuro. I leader dello spogliatoio rossonero, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera‘, avrebbero avuto un lungo faccia a faccia con l’ad Ivan Gazidis. Voglia di chiarezza per quanto riguarda i piani futuri del club di via Aldo Rossi, vista l’incertezza sui progetti ancora da decifrare in quel di Milanello. Da Romagnoli a Ibrahimovic, passando per Bonaventura, Begovich e Biglia, la volontà dei pilastri rossoneri è quella di capire.

Comprendere quale sarà il futuro e e quali possano essere le ambizioni del Milan 2020/21. 45′ di dialogo che ha iniziato ad ‘accendersi’ quando si è trattato di approfondire tematiche riguardo al Milan che verrà. La delegazione rossonera non ha nascosto il malumore all’amministratore delegato, chiedendo chiarimenti su tanti aspetti ancora incerti. Dopo aver assicurato una maggior presenza a Milanello, Gazidis ha replicato in modo lucido e a tono, facendo chiarezza su quello che sarà il futuro del club di Elliott.

Un futuro ancora tutto da scrivere e che potrebbe vedere diversi leader salutare la Milano rossonera. Bonaventura e Biglia in primis, vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2020. Il Milan prepara il ritorno in campo e tiene a bada i malumori dello spogliatoio rossonero: servono risposte, dentro e fuori dal rettangolo verde.

