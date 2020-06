Calciomercato, scippo Real | Lo soffia a zero al Milan!

Milan, occasione da Lione. Non ci sono novità in merito al rinnovo di Depay: l’olandese può liberarsi a costo zero nel 2021, ma attenzione al Real Madrid.

Dopo la deludente esperienza al Manchester United, Memphis Depay a Lione è riuscito a dimostrare tutto il proprio valore. Sotto contratto sino al 2021 con il club transalpino. Il presidente Aulas aveva espresso la propria volontà di rinnovare il contratto del 26enne olandese, ma ancora non c’è alcun accordo.

Calciomercato Milan, occasione Depay a zero

E come sottolinea ‘Don Balon’ il rinnovo di contratto tra il club transalpino e l’attaccante olandese sembra essere sempre più lontano. Dopo l’esperienza francese, Depay potrebbe scegliere di cambiare aria e tentare una nuova avventura. Il giocatore avrebbe già comunicato ai propri rappresentanti di voler lasciare Lione.

E in questo senso le pretendenti non mancano. Tra queste ci sono anche club di Serie A, in particolare Milan e Lazio. Il club rossonero segue da tempo il giocatore, che porterebbe tanta qualità in un reparto numericamente scarso e in cui mancano i gol. Anche la Lazio però è interessata da tempo al giocatore e l’idea di strapparlo a costo zero alletta e non poco il ds Tare.

Dalla Spagna però sottolineano anche come il Real Madrid abbia messo gli occhi sul giocatore: il club spagnolo è allettato dall’idea di acquistare un giocatore così talentuoso a costo zero e potrebbe decidere di anticipare la concorrenza.

