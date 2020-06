Calciomercato Inter, Marotta beffato | Annuncio atteso nel weekend!

Brutte notizie per l’Inter, il rischio che Marotta venga anticipato è alto: nel weekend l’attaccante potrebbe firmare con il nuovo club.

Il mercato dell’Inter ruota intorno all’incognita Lautaro Martinez: in caso di cessione dell’argentino al Barcellona, infatti, i nerazzurri dovranno acquistare un attaccante di alto livello. I possibili sostituti del ‘Toro’ sono diversi, ma Marotta potrebbe essere stato anticipato su uno dei migliori attaccanti in circolazione. Dall’Inghilterra riportano di un accordo vicino con il bomber.

Calciomercato Inter, Werner si allontana | L’accordo col Chelsea è vicino

La suggestione dell’Inter di arrivare a Timo Werner, come possibile sostituto per Lautaro Martinez, sembra essere già svanita. Come riferito dall’Evening Standard’, il Chelsea dovrebbe siglare l’accordo con l’attaccante tedesco già nel weekend. I ‘Blues’ pagheranno la clausola rescissoria di 60 milioni presente nel contratto di Werner con il Lipsia. Uno dei migliori bomber della Bundesliga sembra destinato a sbarcare in Premier League: il club di Abramovich potrebbe aver battuto la concorrenza di Inter e Liverpool. Il club londinese si sta approcciando al calciomercato con enorme ambizione, la volontà di Lampard è quella di costruire una squadra iper-competitiva. Marotta, invece, sembra costretto a depennare il nome di Werner dai possibili eredi di Lautaro al fianco di Lukaku. Ed il connubio fra l’Inter e gli attaccanti tedeschi non verrà rinnovato con il giocatore del Lipsia.

Brutte notizie per l’Inter: il Chelsea potrebbe sigillare l’acquisto di Timo Werner già nel prossimo weekend.

