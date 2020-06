Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Dybala si offre!

La Juventus programma il futuro che potrebbe vedere l’addio, nel calciomercato estivo, di Paulo Dybala: i motivi del possibile divorzio

La Juventus prepara il ritorno in campo, per la semifinale di ritorno di Tim Cup contro il Milan. Dal campo al calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per garantire profili di spessore a Sarri per la stagione futura. Un futuro che potrebbe, tuttavia, vedere lontano l’attaccante argentino Paulo Dybala: la ‘Joya’ può dire addio alla Juventus in estate.

Calciomercato Juventus, rinnovo lontano: Dybala si offre a due top club

Uno scenario che va delineandosi sempre di più, con il passare delle settimane. Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus fatica ad arrivare ed ecco rincorrersi, ancora una volta, le voci su un possibile addio estivo. Una richiesta da ben 15 milioni annui quella fatta dalla ‘Joya’ alla dirigenza torinese, che difficilmente lo accontenterà. In casa Juventus l’idea è quella di un prolungamento fino al 2025 a 11-12 milioni all’anno, non di più. Un passo comunque importante visto che Dybala al momento ne guadagna 7,5. Troppo pochi, dunque, ed ecco che il portale ‘Diario Ok’ rilancia la clamorosa indiscrezione.

L’entourage dell’ex Palermo avrebbe infatti allacciato i contatti con le dirigenze di Real Madrid e Barcellona, offrendo il cartellino del gioiello juventino. Se dalla sponda catalana le priorità restano altre per l’attacco (Neymar e Lautaro) con la crisi economica che si fa sentire, da Madrid invece la musica potrebbe cambiare. I ‘Blancos‘ potrebbero farsi avanti per l’attaccante bianconero, profilo assai gradito al presidente Perez.

Proprio Perez, infatti, lo aveva già cercato nell’estate 2018 per sostituire Ronaldo, finito proprio in bianconero. Un replay che potrebbe concretizzarsi, stavolta, per davvero. Il Real può spingere sull’acceleratore: il futuro di Dybala rischia di essere lontano dalla Torino bianconera.

