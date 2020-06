Calciomercato Juventus, strategia anti-Inter | Assalto in Premier!

Juventus e Inter continuano a duellare sul calciomercato: i bianconeri sono pronti a beffare i nerazzurri, c’è la strategia!

Dopo oltre tre mesi di attesa torna ufficialmente il calcio giocato. Questa sera Juventus e Milan si affronteranno all’Allianz Stadium, senza tifosi, per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si ripartirà dalla gara di andata, a ‘San Siro’ l’incontro era terminato 1-1. In caso di risultato uguale non ci saranno i supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Sul campo i bianconeri quindi affronteranno il Milan, ma dall’esterno continueranno a sfidare l’Inter nelle lotte di mercato avvincenti che vanno avanti ormai da un anno. Da quando Beppe Marotta è arrivato ai nerazzurri ci sono stati già diversi duelli di mercato che potrebbero non finire qui.

Calciomercato Juventus, lotta con l’Inter: c’è la strategia per arrivare a Emerson Palmieri!

Dopo Lukaku, Eriksen o Kulusevski, Juventus e Inter sono pronte a battersi anche per il terzino Emerson Palmieri. I bianconeri però sembrerebbero aver trovato la formula che accontenterebbe il Chelsea per la cessione del proprio calciatore, così come riportato da Tuttosport.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, potrebbe effettuare un’operazione con le stesse modalità di quella che ha portato Juan Cuadrado a Torino: prestito con obbligo di riscatto. Con Emerson Palmieri potrebbe esserci l’uscita di Mattia De Sciglio, che potrebbe finire al Barcellona entro il 30 giugno.

Juventus e Chelsea sono già in contatto da diverso tempo perché con i Blues di parla anche di Jorginho, pupillo di Maurizio Sarri che interessa alla compagine bianconera per il futuro.

