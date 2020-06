Calciomercato Juventus, affare col Milan | Nuova proposta

La Juventus è concentrata sul rientro in campo ma continua a pensare al futuro. Possibile proposta di scambio con il Milan!

La Juventus è pronta a vivere un calciomercato da protagonista ma prima dovrà dare il massimo nelle tre competizioni in cui è ancora coinvolta. Già da questa sera si saprà di più sui bianconeri visto che si disputerà la semifinale di ritorno contro il Milan valevole per la Coppa Italia. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata che si è disputata quattro mesi fa.

In Serie A il rendimento è stato tutto sommato positivo fin qui, ma si vogliono eliminare quei passi falsi avuti principalmente tra dicembre e gennaio che hanno permesso alla Lazio di restare in lotta. Il distacco dai biancocelesti, infatti, è di un solo punto. La Champions League invece tornerà in campo ad agosto e per i bianconeri ci sarà l’impegno contro il Lione, valevole per il ritorno degli ottavi di finale, dopo la sconfitta per 1-0 rimediata all’andata.

Calciomercato Juventus, nuova proposta per il Milan: scambio Romero-Paqueta!

Come detto, quindi, mentre la squadra si concentra per la ripresa della stagione, la società continua a lavorare sul mercato per andare a caccia di rinforzi o semplici affari anche dal punto di vista economico e di bilancio.

Per questo la Juventus potrebbe avere un’idea di scambio da proporre al Milan, mettendo sul piatto Christian Romero per arrivare a Lucas Paqueta. In questo caso, infatti, i due club potrebbero raggiungere l’accordo anche per una questione di plusvalenze visto che si creerebbe un vantaggio per entrambi.

Sul campo poi Romero può essere sicuramente un giovane promettente per il futuro del Milan mentre Paqueta può provare a dare il massimo con un gioco propositivo come quello di Maurizio Sarri.

