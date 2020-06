Calciomercato Milan, Pioli non gradisce | Bocciatura netta

In vista del match di Coppa Italia contro la Juventus di questa sera, Pioli sembra aver optato per una bocciatura clamorosa nella formazione del Milan

Il ritorno del calcio italiano, dopo l’interruzione causata dal ‘Coronavirus’, sarà celebrato dalla sfida fra Juventus e Milan di questa sera. Il match, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, vedrà i bianconeri contrapposti alla compagine di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero non è rimasto soddisfatto dell’attitudine di uno dei titolarissimi e potrebbe operare una clamorosa bocciatura. Un’esclusione di lusso dall’undici titolare che aprirebbe anche ad importanti scenari di mercato.

Milan, Pioli ‘boccia’ Leao | Potrebbe partire dalla panchina con la Juventus

Come rivelato dal ‘Corriere della Sera’, Stefano Pioli non sarebbe rimasto soddisfatto dell’attitudine con cui Leao si è allenato negli ultimi giorni e potrebbe escluderlo dalla sfida di Coppa Italia. Questa sera, quindi, l’attaccante portoghese potrebbe sedere in panchina: al suo posto, in avanti, sembrano essere favoriti Paquetà, Bonaventura e Rebic. Una scelta importante quella dell’allenatore del Milan, che potrebbe decidere di dare un segnale forte ai propri giocatori.

L’atteggiamento compassato e remissivo in campo è stato uno degli aspetti più criticati di Rafael Leao in stagione. Con Ibrahimovic squalificato, per la sfida di questa sera contro la Juventus il portoghese sembrava dover essere l’uomo indicato a guidare l’attacco del Milan. Dopo gli ultimi allenamenti, però, Pioli sembra essersi convinto del contrario. Molto probabilmente questa sera Leao partirà dalla panchina, un segnale forte per l’attaccante: nei prossimi mesi dovrà cambiare passo se vorrà convincere il Milan a continuare a credere in lui. Una scelta tattica, che nasconde un possibile sviluppo di mercato.

