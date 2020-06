Calciomercato Milan, proposto l’ex Juventus | La risposta

Il Milan lavora per il futuro e studia nuovi colpi di mercato. In arrivo una proposta per l’attacco: c’è la risposta dei rossoneri

Non è stata una grande stagione fino a questo momento per il Milan. La compagine rossonera ha commesso troppi passi falsi all’inizio della stagione e ha provato a dare una sterzata troppo tardi. In Serie A, infatti, sembrerebbe ormai sfumato l’obiettivo Champions League visto che l’Atalanta è ormai distaccata di 12 punti e ha una gara in più da giocare.

L’arrivo di Ibrahimovic non è bastato per effettuare una rimonta sulla quarta posizione e ora si proverà a raggiungere quantomeno un posto in zona Europa League. Prima però c’è un obiettivo importante che riguarda la Coppa Italia: questa sera c’è la sfida con la Juventus e in caso di vittoria si accederà alla finale che si disputerà mercoledì 17 giugno. I rossoneri sperano ancora di poter portare un trofeo a casa ma nel frattempo studiano delle mosse per rinforzarsi in futuro.

Calciomercato Milan, intermediari potrebbero proporre Mandzukic: no dei rossoneri

La dirigenza vuole un rendimento diverso nella prossima stagione ed è al lavoro per individuare nuovi colpi di mercato. Un nome che potrebbe spuntare è quello di Mario Mandzukic, che potrebbe essere proposto dai suoi intermediari come post-Ibrahimovic. Il croato sembrerebbe sempre più lontano dal Qatar. Su di lui ci sono gli occhi dalla Turchia ma un ritorno in Serie A non sarebbe impossibile.

Il suo passato in Germania potrebbe spingere Rangnick a dare l’ok per un giocatore di sacrificio che può anche aiutare i giovani, ma il Milan sembrerebbe più orientato a dire di no all’eventuale proposta degli intermediari sia per una questione di ingaggio che di età. C’è anche l’ostacolo PSG, che sembrerebbe essere un’ipotesi più concreta per l’ex Juve.

I francesi perderanno Cavani e Choupo-Moting, per questo potrebbero puntare su un giocatore di esperienza come Mandzukic.

