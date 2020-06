Calciomercato Inter, Marotta mette le mani sull’argentino | Accordo vicino!

In attesa di scendere in campo nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli, l’Inter si muove sul mercato: pronti 26 milioni per l’argentino.

Dopo Juventus e Milan, anche l’Inter è pronta a ritornare in campo: questa sera al ‘San Paolo’ c’è il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. I nerazzurri devono recuperare l’1-0 subito all’andata. Mentre gli uomini di Conte si apprestano a giocarsi il passaggio del turno contro i partenopei, Marotta è pronto a muoversi sul mercato. Dall’Argentina riportano della volontà dei nerazzurri di acquistare un giocatore della nazionale albiceleste.

Calciomercato Inter, Musso si avvicina | Accordo intorno ai 26 milioni

Secondo quanto riferito dal sito argentino ‘Vavel’, l’Inter sarebbe vicina a chiudere per Juan Musso. I nerazzurri avrebbero già presentato un’offerta di 20 milioni all’Udinese, che invece vorrebbe i 35 milioni della clausola. Dall’Argentina riportano che si potrebbe trovare un accordo intorno ai 26/27 milioni di euro. Marotta potrebbe, quindi, essere vicino alla chiusura e ad anticipare la concorrenza sul portiere argentino.

Sul numero ‘1’ dell’Udinese, infatti, non ci sarebbe solamente l’Inter: come rivelato da ‘Calciomercato.it’, anche Juventus e Milan sarebbero interessate a Musso. I nerazzurri in stagione, quando Handanovic si è infortunato, ha dimostrato di avere una falla nella propria rosa. Marotta vorrebbe riuscire a risolvere una volta per tutte la questione legata al vice-Handanovic con Musso, che potrebbe poi anche esserne l’erede naturale. Il binomio con l’Argentina, poi, è sempre stato particolarmente fortunato per l’Inter: sono diversi, infatti, i calciatori della Nazionale albiceleste che hanno scritto la storia dei nerazzurri.

