Calciomercato Inter, in Spagna sono sicuri | Sfuma il colpaccio

L’Inter si prepara al ritorno in campo e nel frattempo valuta possibili colpi di mercato. Dalla Spagna però arrivano notizie poco confortanti

Dopo tre mesi di stop il calcio torna ufficialmente anche in Italia. Ieri c’è stata la prima gara tra Juventus e Milan, che ha sancito il passaggio dei bianconeri alla finale di Coppa Italia, e questa sera ci sarà l’incontro tra Napoli e Inter per determinare quale squadra affronterà la ‘Vecchia Signora’ a Roma il prossimo 17 giugno.

I nerazzurri hanno sfidato la Juventus già due volte in questa stagione e i duelli tra le due società vanno avanti anche all’infuori del terreno di gioco. Le parti infatti hanno già vissuto diverse lotte di calciomercato in questi mesi e ce ne sono altre in vista per la sessione di settembre.

Calciomercato Inter, in Spagna sono sicuri: Tonali va al PSG

Un nome che piace a entrambi è sicuramente quello di Sandro Tonali, ma l’Inter al momento sembrerebbe in netto vantaggio rispetto ai bianconeri. Dalla Spagna però viene messo in discussione il passaggio a un altro club di Serie A da parte del giovane centrocampista del Brescia.

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, il PSG sarebbe il club più vicino e avrebbe già convinto il calciatore. Il trasferimento potrebbe avvenire per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Il Barcellona segue la situazione e sembrerebbe intenzionato a fare un tentativo ma dalla Spagna dicono che sarebbe difficile un cambio di idea da parte del giocatore.

Se confermato, sarebbe un brutto colpo per Conte che già stava ridisegnando la squadra per inserire il talento del Brescia. In Italia, tuttavia, si scriver che l’Inter sarebbe in pole visto l’accordo con il giocatore e Tonali preferirebbe restare in Serie A.

