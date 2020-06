Calciomercato Juventus, affare più vicino | “Se vuole andare, va bene”

Il futuro del centrocampista è più in bilico che mai e la Juventus vuole fare un tentativo. Arriva la spiegazione del presidente!

È tornato il calcio giocato e alla Juventus è bastato mantenere il risultato dell’andata per ottenere la qualificazione alla finale di Coppa Italia. La gara di ieri sera contro il Milan è terminata 0-0 ma i bianconeri hanno avuto la meglio in quanto, nella gara di andata, hanno siglato una rete fuori casa.

Ora l’attenzione si sposta sulla finale che si disputerà mercoledì 17 tra i bianconeri e una tra Napoli e Inter. Successivamente si vivrà più di un mese di campionato per poi riprendere anche la Champions League, che si svolgerà interamente nel mese di agosto.

Calciomercato Juventus, Aulas su Aouar: “Decide lui dove andare”

La società nel frattempo è al lavoro per costruire una rosa importante per la prossima stagione. Un nome che piace per il centrocampo è sicuramente quello di Houssem Aouar, protagonista di una grande annata tra Ligue 1 e Champions League. Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha spiegato la situazione del francese ai microfoni di Telefoot.

Queste le sue parole: “Fino a questo momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta o richiesta di informazione per lui. So che ci sono molti club interessati, ma in ogni caso la nostra intenzione è quella di trattenerlo e faremo di tutto affinché ciò accada, altrimenti sarà direttamente lui a decidere la nuova destinazione. Noi abbiamo sempre assecondato i desideri e le intenzioni dei nostri giocatori“.

Il club francese ad agosto sarà impegnato proprio contro la Juventus per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e chissà che magari non sia una buona occasione per parlare del centrocampista.

