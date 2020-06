Calciomercato Juventus, addio Higuain | Dipende dal nuovo ds

Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre in bilico. Spunta a sorpresa una nuova pretendente per l’attaccante argentino della Juventus

Attualmente Gonzalo Higuain è ai box per un fastidio muscolare che gli ha fatto saltare anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Inoltre, l’attaccante argentino della Juventus potrebbe salutare anche il club bianconero al termine della stagione per una nuova esperienza, l’ultima davvero entusiasmante della sua carriera dopo i successi conquistati.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Pioli non gradisce | Bocciatura netta

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, dalla Francia l’erede di Ibra | Leao sblocca l’affare

Calciomercato Juventus, Marsiglia su Higuain

Come svelato da “L’Equipe” sulle tracce del centravanti sudamericano ci sarebbe anche l’interessamento del Marsiglia. In caso di arrivo di Fabrizio Ravanelli come direttore sportivo del club francese, l’attaccante argentino potrebbe essere richiesto in prestito.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, proposto l’ex Juventus | La risposta

Dopo la sua esperienza da calciatore dell’Olympique a fine anni Novanta, “Penna Bianca” (così chiamato per la sua capigliatura) ha svelato alcune novità ai microfoni de “L’Equipe du Soir”: “Potrebbe fare al caso del Marsiglia, è un giocatore molto importante a livello europeo. Credo possa lasciare in prestito il club bianconero”.

Il futuro del centravanti argentino è sempre in bilico: tutto sarà deciso nelle prossime settimane.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, concorrenza dalla Serie A per il giovane talento