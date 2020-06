Calciomercato Juventus, dietrofront | Sfuma il pupillo di Sarri

Calciomercato Juventus, si allontana uno dei principali obiettivi inseguiti da Maurizio Sarri: mastica amaro il tecnico bianconero

La Juventus progetta alcuni cambiamenti sostanziali nella sua rosa per la prossima stagione. L’idea è sempre quella di provare a rinforzarsi il più possibile per confermarsi ad altissimi livelli, in Italia e all’estero. Il CFO Fabio Paratici è al lavoro, come noto, su diverse ipotesi di scambio, in un calciomercato che si annuncia piuttosto particolare. Il reparto in cui probabilmente i bianconeri interverranno maggiormente è il centrocampo, visti i possibili addii di Pjanic e Rabiot e le voci su Ramsey.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: gelo tra Sarri e Jorginho

In cabina di regia, soprattutto, la Juve cerca qualcosa di nuovo. Non è un mistero che a Sarri piacerebbe avere di nuovo a disposizione il suo fedelissimo Jorginho. Ma dall’Inghilterra arrivano smentite sulla possibile riuscita dell’affare con il Chelsea. E il motivo, secondo ‘The Athletic’, sarebbe da ricercarsi in rapporti tra i due che non sono così idilliaci come si sarebbe portati a pensare.

La testata britannica riporta infatti che i due non si sentono da un anno, praticamente dal momento dell’addio del tecnico ai Blues. Non solo: Jorginho sarebbe perfettamente a suo agio a Londra, così come sua moglie, e i rapporti con il Chelsea e con Lampard sarebbero ottimi. Nessuna intenzione di lasciare l’attuale squadra da parte del centrocampista della Nazionale, dunque. La Juventus però sembra intenzionata a provarci e a fare almeno un tentativo per il regista italobrasiliano.

N.L.C.