Calciomercato, doppio addio ufficiale dal PSG | Annuncio di Leonardo

Il direttore sportivo del PSG ha annunciato la partenza di due grandi campioni, Leonardo ha rivelato: “È stata una decisione difficile da prendere”.

Il prossimo mercato potrebbe riservare grandi sorprese, con diversi campioni che cambieranno squadra. Nella giornata odierna, ad esempio, Leonardo ha annunciato due addii importanti: il direttore sportivo del PSG ha dato la notizia in maniera ufficiale. Che quest’estate potesse essere uno spartiacque per la storia del club parigino si era intuito: molti giocatori sono in scadenza ed i rinnovi non sono mai stati proposti. Oggi Leonardo ha sciolto ogni dubbio e ha salutato due protagonisti degli ultimi anni, ricordando il grande obiettivo ancora possibile della Champions League.

Intervistato da ‘Le Journal du Dimanche’, Leonardo ha annunciato un doppio addio in casa PSG: “Thiago Silva e Cavani lasceranno la Francia a fine stagione. È stata una decisione molto difficile da prendere, questi sono giocatori che hanno scritto la storia del club: ci siam chiesti se continuare insieme o se fosse più giusto separarsi. Ma, sì, stiamo arrivando alla conclusione. Occorreva prendere una decisione logica, anche a livello economico e in relazione alla prossima generazione. Forse ci sbagliamo, non lo so, non c’è mai un momento perfetto”.

L’addio dei due calciatori al PSG era nell’aria da tempo ormai, ma ora è ufficiale. Questa potrebbe essere una notizia importante in chiave mercato: Juventus, Inter e Milan potrebbero tentare l’assalto ai due giocatori a parametro zero. 301 partite, 200 reti e 19 trofei dopo, Edinson Cavani lascerà il PSG: l’attaccante uruguaiano potrebbe essere una soluzione importante anche per il club di Serie A.

