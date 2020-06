Calciomercato Inter, svolta sull’erede di Lautaro | Le parole dell’attaccante!

L’Inter continua la propria ricerca per il possibile erede di Lautaro Martinez e dall’Inghilterra arrivano importanti novità direttamente dall’obiettivo.

Il ritorno al calcio giocato è stato amaro per l’Inter, eliminato dalla Coppa Italia dal Napoli. Nella notte del ‘San Paolo’, nonostante il risultato finale, i nerazzurri hanno disputato una buona gara. Uno dei peggiori in campo nella compagine di Conte è stato proprio Lautaro Martinez, l’uomo più discusso in .chiave mercato negli ultimi mesi. L’argentino è sembrato svogliato e fuori ritmo contro il Napoli: Marotta, intanto, continua a trattare con il Barcellona e a cercarne l’erede. Dall’Inghilterra, nel frattempo, ha parlato uno degli obiettivi dell’Inter.

Uno dei giocatori più indiziati per sostituire Lautaro Martinez nell’attacco dell’Inter è Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese ha il contratto in scadenza nel 2021 con l’Arsenal e, ai microfoni di ‘Telefoot’, ha rivelato: “Recentemente non ho ricevuto nessuna offerta, ma con il club ci sono state delle discussioni negli scorsi mesi. Sanno benissimo il motivo per cui fino ad ora non è successo nulla: sono loro che hanno in mano le chiavi per il rinnovo. È un punto di svolta nella mia carriera e sarà una decisione molto difficile da prendere perché, sarò sincero, non ho ancora deciso. Probabilmente questa è la decisione più importante della mia carriera. Niente, ancora, è stato deciso”.

Sembra essere decisamente in bilico il futuro di Aubameyang nei ‘Gunners’, con l’Inter che rimane alla finestra. L’attaccante gabonese, ex Milan, sarebbe un profilo ideale da affiancare a Romelu Lukaku. Antonio Conte potrebbe avere a disposizione una coppia d’attacco che definire inarrestabile sarebbe riduttivo. Tutto è ancora aperto per ‘Auba’ e Marotta è pronto a cogliere l’occasione.

