Calciomercato, rispunta la Lazio | ‘Scippo’ a Juventus e Inter

La lotta di mercato tra Juventus e Inter potrebbe finire in maniera negativa per entrambe. Rispunta il club di Serie A nella lotta al talento!

Dopo oltre tre mesi è ormai tornato il calcio giocato, che ha visto come protagoniste di queste due giornate Juventus–Milan e Napoli–Inter. Le squadre hanno disputato il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e hanno avuto la meglio i bianconeri e gli azzurri, che si affronteranno mercoledì 17 giugno a Roma per la finale.

Nel frattempo le società non si sono mai fermate all’esterno del terreno di gioco e in questi mesi hanno continuato a lavorare per analizzare e studiare le mosse da attuare in futuro nella sessione di calciomercato che si aprirà a settembre.

Calciomercato Juventus e Inter, la Lazio torna all’assalto per Kumbulla

Un calciatore di cui si parla molto per la sua grande annata vissuta fin qui in Serie A è sicuramente Marash Kumbulla, giovane difensore centrale di proprietà del Verona che ha collezionato fin qui 18 presenze e ha realizzato anche una rete. Se di lui ci sono principalmente Juventus, Inter e Lazio.

Dopo il forte pressing dei nerazzurri, i bianconeri sembravano a un passo ma non sono da escludere nuovi colpi di scena. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la Lazio starebbe preparando un assalto per superare la concorrenza italiana.

La richiesta del Verona sarebbe di 35 milioni di euro ma i biancocelesti vogliono provarci per garantirsi un difensore importante per il futuro.

