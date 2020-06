Calciomercato, Gattuso-Real Madrid | Clamoroso contatto!

Dopo la finale di Coppa Italia conquistata ai danni dell’Inter, dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione: contatto tra Gattuso ed il Real Madrid

Ritorno in campo dopo tre mesi che garantisce al Napoli di Gattuso di giocarsi la finale per il primo torneo della stagione, la Coppa Italia. Nel frattempo, dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione sul futuro dell’allenatore partenopeo. C’è il contatto con il Real Madrid.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, futuro Theo | C’è la decisione del PSG

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Marotta mette le mani sull’argentino | Accordo vicino

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, super colpo in attacco | Ballano 25 milioni

Calciomercato, Gattuso contattato dal Real Madrid: Zidane trema

Il Napoli di Gennaro Gattuso torna a giocare una finale dopo sei anni. Il pareggio per 1-1 maturato nella semifinale di ritorno contro l’Inter ha permesso ai partenopei di approdare alla sfida contro la Juventus di mercoledì prossimo. Dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione sul possibile futuro dell’allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Gennaro Gattuso dopo la qualificazione alla fine avrebbe ricevuto la chiamata di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che avrebbe voluto conoscerlo e congratularsi. Il gioco di Gattuso piacerebbe molto al patron dei ‘blancos’, tanto da pensare a lui come possibile sostituto di Zidane.

Questo naturalmente non lascerebbe indifferente l’allenatore francese, sentitosi tradito dal proprio presidente. Per ora ancora un timido contatto conoscitivo, ma se dovesse continuare ad ottenere risultati positivi potrebbero spalancarsi scenari importantissimi per il futuro di Gattuso. Magari proprio come prossimo allenatore del Real Madrid. Naturalmente importante sarà anche la decisione dell’allenatore di rimanere a Napoli oppure no ed il rapporto con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, doppio addio ufficiale dal PSG | Annuncio di Leonardo