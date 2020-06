Calciomercato Inter, la decisione del bomber | Potrebbe rinnovare

L’Inter continua a cercare l’erede di Lautaro Martinez, qualora dovesse trasferirsi a Barcellona: il calciatore finito nel mirino potrebbe però rinnovare

L’Inter potrebbe perdere per la prossima stagione uno dei giocatori rivelazione di questa stagione, Lautaro Martinez. Il calciatore argentino potrebbe accettare la corte del Barcellona e trasferirsi in Spagna. Per questo motivo i nerazzurri starebbero lavorando sul mercato per trovare un degno sostituto del ‘toro’ da affiancare a Lukaku. Uno dei nomi in lista sembrerebbe essere Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal in scadenza nel 2021. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, il bomber dei ‘gunners’ potrebbe decidere di legarsi ancora alla squadra di Londra firmando il rinnovo. Il calciatore in un’intervista a ‘Telefoot’ avrebbe dichiarato che il prossimo contratto potrebbe essere il più importante della sua carriera. Si affievoliscono dunque le speranze nerazzurre di acquistare il bomber del Gabon. Si continua dunque a puntare altrove per trovare il nuovo attaccante per Antonio Conte.

