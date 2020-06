Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Asse bollente con il Barcellona

L’Inter si sta muovendo alla grande sul fronte calciomercato, ma la società nerazzurra deve fare i conti con cessioni eccellenti: non solo Lautaro

Non solo acquisti, ma anche cessioni eccellenti. L’Inter starebbe lavorando già da tempo per eventuali partenze al termine della stagione. Lautaro Martinez è l’indiziato numero uno a lasciare il club nerazzurro con il forte interessamento del Barcellona. Ma non ci sarebbe soltanto l’attaccante argentino sulla lista di sbarco.

Calciomercato Inter, Barcellona su Godin

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” l’Inter potrebbe anche cedere il difensore uruguaiano Diego Godin che farebbe così anche ritorno in Liga. Il Barcellona potrebbe avere la meglio sulle altre pretendenti: il centrale uruguaiano non si è ambientato nella difesa a tre disegnata da Antonio Conte e così il suo addio sembra sempre più vicino.

Grazie al suo amico e connazionale Luis Suarez e all’ottimo rapporto con Messi, il club blaugrana potrebbe pensare proprio a lui per rinforzare il reparto difensivo con un innesto di vera esperienza dopo gli anni d’oro vissuti all’Atletico Madrid.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche il forte interessamento del Lione, che starebbe cercando di chiudere l’affare in tempi brevi. L’asse Milano-Barcellona si fa ancora più incandescente.

