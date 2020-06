Calciomercato, vuole solo l’Inter | C’è la data!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere un colpo top nelle prossime settimane. Spunta la possibile data d’annuncio: i dettagli

Mancano pochi giorni al ritorno in campo della Serie A, con l’Inter che continuerà la sua rincorsa al tricolore. Dal campo al calciomercato, in casa nerazzurra tiene banco il futuro di Lautaro Martinez ma non solo. L’asse con il Barcellona potrebbe rivelare una sorpresa che farebbe felice mister Conte: le ultime.

Calciomercato Inter, colpo in arrivo: ecco quando

In casa nerazzurra potrebbe letteralmente infiammarsi l’asse di mercato con il Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ il club di Bartomeu starebbe cercando il tesoretto da reinvestire sull’acquisto di Lautaro Martinez. Diverse le cessioni nella mente dei dirigenti spagnoli che, tuttavia, faticano a piazzare profili come Semedo, Umtiti, Dembelè e Coutinho. In tal senso, la chiave per arrivare al ‘Toro’ resta solo una: Arturo Vidal. Pedina divenuta imprescindibile per Setièn, si è rivelato tra i migliori alla ripresa della Liga post lockdown.

Il cileno, tuttavia, avrebbe già dato mandato al suo entourage di trattare per l’approdo all’Inter. Vidal vuole tornare alle dipendenze di Conte ed è convinto che l’affare sia fattibile, vista la scadenza 2021 fissata con il Barcellona. Se Setièn non vorrebbe privarsi subito del cileno, d’altro canto gli spagnoli devono far cassa per chiudere il grande colpo in attacco. Ecco che nei piani dell’Inter il colpo Vidal andrebbe chiuso entro il 1 luglio, data nella quale l’ex Juventus potrebbe essere annunciato ufficialmente.

L’Inter valuta il cartellino del 32enne non più di 20 milioni. Uno sforzo importante per accontentare Conte che ha più volte richiesto il nazionale cileno. Situazione in divenire, la palla passa al Barcellona: da Lautaro a Vidal, l’asse Milano-Barcellona diventa rovente.

