Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Pogba | La rivelazione dell’amico

Negli ultimi mesi il profilo di Paul Pogba sarebbe stato accostato alla Juventus: il suo futuro, però, è già scritto come svelato dall’amico di lunga data

Il suo legame con la Juventus è davvero strepitoso. Paul Pogba sarebbe finito nuovamente nel mirino del club bianconero dopo le sue stagioni strepitose a Torino. Paratici starebbe così provando il nuovo colpo a centrocampo per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Pogba resta allo United

E così a parlare del futuro del centrocampista francese è intervenuto il suo amico di lunga data, Adnan Januzaj, che ha svelato ai microfoni di Het Nieuwsblad: “Credo che resterà allo United per il momento”.

Poi lo stesso giocatore della Real Sociedad ha rivelato: “Noi due ci conosciamo da quando eravamo bambini nell’accademia dello United. I nostri genitori sono amici e stiamo sempre in contatto. Questa cosa non cambierà mai”. Il contratto di Paul Pogba scadrà nel giugno 2021, ma ci sarebbe anche la possibilità di prolungarlo per un’altra stagione.

Il futuro del francese è ancora molto incerto, ma ci sarebbe la volontà di restare ancora per una stagione in Premier League dopo un anno con un grave infortunio.

