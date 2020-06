Calciomercato Juventus, maxi affare in Premier | C’è anche l’ex Inter

Dopo aver vissuto una stagione sfortunata fino a questo momento, il calciatore può tornare in Premier League. Scambio in vista!

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che è pronta a disputare la finale di Coppa Italia dopo aver ottenuto la qualificazione in seguito al pareggio per 0-0 contro il Milan nella gara di ritorno della semifinale di venerdì scorso. La società giocherà a Roma mercoledì prossimo contro il Napoli che è passato contro l’Inter.

Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato e studia i colpi da attuare nelle prossime settimane. I bianconeri potrebbero presto valutare affari in entrata e allo stesso tempo prendono in considerazione possibili uscite di calciatori che non hanno fatto bene in questi mesi o sono stati sfortunati.

Calciomercato Juventus, Ramsey verso la Premier? Ci prova il Chelsea: scambio con Kovacic

Aaron Ramsey è uno dei calciatori che potrebbe già dire addio dopo pochi mesi in bianconero. Il calciatore non ha disputato un’annata negativa, ma a causa dei suoi troppi infortuni ha giocato poco e, come riporta il giornalista Luca Momblano, potrebbe anche salutare per tornare in Premier League.

Il Chelsea lo avrebbe messo nel mirino e avrebbe chiesto informazioni alla Juventus in merito al gallese. Con la Juventus i Blues hanno già avuto dei contatti in passato per elementi come Jorginho ed Emerson ma nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci l’ex Inter Mateo Kovacic.

Potrebbe esserci uno scambio in Premier League, dunque, per Aaron Ramsey dopo aver vissuto mesi poco brillanti in Serie A.

