Calciomercato Milan, scambio dalla Germania | Può tornare in Italia

D’altronde, se il futuro di Zlatan Ibrahimovic è incerto, quello di Ante Rebic non è da meno. Seppur il croato si era rivelato un cannoniere affidabile poco prima del lockdown, non è mai riuscito a conquistare l’affetto della piazza e la piena soddisfazione della dirigenza. Eppure, l’investimento fatto dal Milan ad agosto è stato importante e in un calciomercato che si preannuncia stravolto dall’emergenza pandemica, potrebbe tornare utile come pedina di scambio. Soprattutto, se in quel di Milanello dovesse sbarcare Rangnick, che dalla Bundesliga potrebbe portare con sé un centravanti: Patrick Schick, rigeneratosi a Lipsia, potrebbe essere un’idea, ma attenzione anche a Marcus Thuram del Gladbach, figlio d’arte e che l’Italia la conosce bene, essendo nato a Parma e avendo come agente Mino Raiola. Certo, i rapporti tra il Milan e l’agente campano non sono idilliaci, ma nel mercato come in guerra mai dire mai.

