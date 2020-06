Juventus-Napoli, cattive notizie per Sarri | Out due big, un altro in dubbio

Juventus-Napoli, cattive notizie per Sarri | Out due big, un altro in...

Juventus-Napoli, out due big per Sarri: il tecnico bianconero incrocia le dita, c’è ancora una piccola speranza

Ancora quarantotto ore e sarà fischio di inizio tra Juventus e Napoli. La finale di Coppa Italia di mercoledì sarà il primo trofeo dell’era Covid-19, nonché il primo in assoluto a livello stagionale. Sarri ha fame di vittoria, soprattutto se consideriamo l’avversaria che si troverà di fronte, quel Napoli che tanto ha amato e coccolato nel corso della propria carriera, e alla quale ha dedicato anche l’Europa League vinta con il Chelsea la scorsa stagione. Ciò nonostante, le brutte notizie per i bianconeri sono dietro l’angolo: stando a quanto riportato da Calciomercato.it, sono ormai certi i forfait di Gonzalo Higuain e Giorgio Chiellini, che salteranno dunque Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli, out Higuain e Chiellini: Sarri incrocia le dita per Ramsey

Tuttavia, una speranza per Maurizio Sarri resta viva: quella di recuperare Aaron Ramsey in tempo per la finalissima contro gli azzurri. Il centrocampista gallese ha preso parte all’allenamento insieme al resto della squadra e le sue quotazioni per una presenza (seppur in corso d’opera) in Juventus-Napoli crescono con il passare delle ore. Una piccola consolazione, dunque, per il tecnico di Figline Val d’Arno: ritrovare nelle proprie rotazioni una pedina importante come Ramsey può essere un’iniezione di fiducia notevole per affrontare gli uomini di Gattuso, nonostante le assenze pesantissime dell’ex Higuain e del capitano Chiellini.

Per l’inizio del campionato, invece, a Sarri non resta che incrociare le dita: svuotare tutta l’infermeria in tempo per la trasferta di Bologna sarebbe l’ideale per il tecnico bianconero.

