Calciomercato, l’ex Juventus per la panchina | Proposta dall’Inghilterra

Per l’ex Juventus arriva un’opportunità importante da allenatore: dopo le esperienze in Messico, Argentina e Slovenia: arriva la chiamata dall’Inghilterra

Molti calciatori una volta appesi gli scarpini al chiodo decidono di intraprendere la carriera da allenatore. Questa è la scelta che ha fatto l’ex Juventus, andando ad allenare prima in Messico, poi in Argentina ed infine in Slovenia. Ora arriva un’opportunità importante per lui. Arriva la proposta dal campionato inglese.

Calciomercato, proposta del Bolton a Camoranesi: l’ex Juventus potrebbe allenare in Inghilterra

Campione del mondo nel 2006 con la nazionale di Marcello Lippi, uno scudetto e due Supercoppe italiane con la Juventus, Mauro German Camoranesi oltre che da giocatore ora vorrebbe vincere da allenatore. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2014, l’ex Juventus ha da subito intrapreso la carriera da allenatore iniziando nel Coras de Tepic, società messicana. Dopo un anno si trasferisce sulla panchina del Tigre, in Argentina, poi di nuovo Messico con i Cafetaleros de Chiapas. Una parentesi poi al fianco di Diletta Leotta su DAZN e poi l’esperienza in Slovenia sulla panchina del Tabor Sezana.

Ora per Camoranesi potrebbe arrivare un’occasione importante per il salto di qualità. Infatti, secondo l’agenzia stampa ‘PA’, all’ex Juventus sarebbe stata offerta la panchina del Bolton, squadra che ripartirà dalla League Two. Insieme all’italo-argentino anche Reid e Gary Bowyer sarebbero in corsa per la panchina della squadra inglese. Vedremo se sarà Camoranesi a poter usufruire di questa ottima opportunità Inghilterra, per riportare in alto il Bolton.

