Calciomercato Inter, colpo di scena sull’attaccante | Ora potrebbe rinnovare

La ricerca dell’Inter dell’erede di Lautaro si complica ulteriormente: potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena, con l’attaccante vicino al rinnovo.

Il mercato dell’Inter, volente o nolente, passa per Lautaro Martinez. Sarà l’attaccante argentino a determinarne i movimenti: in caso di addio, infatti, Marotta sarebbe chiamato a trovare un sostituto di pari livello. L’imperativo per i nerazzurri targati Conte è quello di migliorare anno dopo anno, per cui se un giocatore come Lautaro dovesse partire, significa trovarne uno migliore sul mercato. La ricerca di un attaccante di prima fascia, però, potrebbe non essere molto agevole: dopo aver visto sfumare Werner, sempre più vicino al Chelsea, l’Inter rischia di perdere un altro obiettivo. La situazione potrebbe essere cambiata radicalmente.

Calciomercato Inter, cambia tutto per Aubameyang | Potrebbe rinnovare!

La caccia all’erede di Lautaro Martinez rischia di portare l’Inter nelle sabbie mobili: secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Aubameyang avrebbe cambiato idea e sarebbe pronto a rinnovare il contratto con l’Arsenal. L’attaccante gabonese, in scadenza nel 2021, è uno dei papabili per affiancare Lukaku in maglia nerazzurra. Le trattative con i ‘Gunners’ per rinnovare il legame reciproco sembravano essersi arenate negli ultimi mesi ed il destino di ‘Auba’ sembrava lontano da Londra.

La vicenda legata ad Aubameyang potrebbe aver vissuto una clamorosa giravolta: l’attaccante gabonese, indispettito dal mancato interessa da parte di Real Madrid e Barcellona, avrebbe deciso di rinnovare con l’Arsenal. Il rischio per Marotta è quello di rimanere con un pugno di mosche, anche il bomber dei ‘Gunners’ avrebbe deciso di non prendere in considerazione la destinazione milanese. I nerazzurri restano legati al destino di Lautaro Martinez.

