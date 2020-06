Calciomercato Juventus, occhi sul gioiello olandese | Adesso costa la metà

Calciomercato Juventus, occhi sul gioiello di casa Ajax, Donny van de Beek: occasione ghiotta per Paratici e i bianconeri

L’anno scorso è stato uno dei giocatori più sorprendenti della Champions League. Intelligente tatticamente, tecnico e con un senso del gol fuori dal comune per il ruolo che ricopre: Donny van de Beek ha stregato l’Europa con il suo Ajax, fermato solamente alle semifinali dal Tottenham. Durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, l’olandese sembrava promesso sposo del Real Madrid, salvo poi l’intervento di Zidane e il completo naufragio della trattativa. Adesso, il centrocampista dei lancieri potrebbe rivelarsi una vera e propria gemma al prezzo di saldo per i top club europei.

Calciomercato Juventus: per van de Beek c’è la fila, ma che occasione!

Seppur l’Ajax quest’anno non abbia ripetuto l’esaltante e straordinaria stagione vista nel 2018-2019, van de Beek è sempre uno dei talenti più radiosi del club olandese. Ed essendo un classe 1997, il suo profilo fa gola a tantissimi top club europei. Il Manchester United, ad esempio, potrebbe accelerare anche in un mancato caso di addio di Paul Pogba: il prezzo del cartellino di van de Beek è decisamente calato rispetto alla scorsa estate (ad oggi intorno i 45-50 milioni di euro), complice l’emergenza pandemica e una stagione non all’altezza della passata. Il rischio che possa generarsi un’asta per lui, dunque, è concreto: la Juventus valuta ed osserva, avendo anche in rosa quel De Ligt suo fido compagno dai tempi delle giovanili e disponendo di un già ottimo rapporto con il club olandese.

Insomma, Donny van de Beek potrebbe rilanciarsi come quel profilo di centrocampista moderno, che la Juventus vorrebbe inserire in rosa per la prossima stagione.

