Calciomercato Lazio, offerta shock per Immobile | 135 milioni!

La Lazio vorrebbe continuare ad essere protagonista in Serie A, ma nelle ultime ore sarebbe arrivata una proposta incredibile per Ciro Immobile: l’offerta

Ciro Immobile non vede l’ora di tornare ad essere protagonista con la Lazio dopo l’emergenza Coronavirus. La compagine biancoceleste cercherà di dare filo da torcere alla Juventus per la conquista dello Scudetto grazie al suo bomber principe, autore finora di ben 27 gol in Serie A conditi da sette assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, vuole solo l’Inter | C’è la data!

Calciomercato, assalto del Newcastle per Immobile

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci sarebbe un forte interessamento del Newcastle, che avrebbe in mente un progetto davvero importante con il ricco proprietario Bin Salman. Si tratterebbe di una proposta davvero incredibile di 135 milioni di euro per il centravanti originario di Torre Annunziata, protagonista con la maglia della Lazio nell’ultima stagione. Cinquantacinque milioni alla Lazio, mentre all’attaccante campano un contratto da otto milioni a stagione per 5 anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Asse bollente con il Barcellona

Sulle sue tracce ci sarebbe già da tempo il Napoli, ma con una proposta del genere il numero uno della compagine biancoceleste potrebbe farci un pensierino per la cessione di Immobile.

Ora il focus sarebbe sul prosieguo del campionato prima di dedicarsi alle trattative di calciomercato. Tutto dipenderà dalle prossime settimane con la Lazio che continua a sognare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpaccio PSG | Via libera dal Barcellona