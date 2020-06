Calciomercato Milan, richiesta shock di Ibrahimovic | La risposta di Gazidis

Il calciomercato del Milan passerà dalla decisione sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: la richiesta dello svedese e la risposta dell’ad Gazidis

In attesa di tornare in campo per la ripresa della Serie A, il Milan di Stefano Pioli è pronto ad accogliere diverse novità in vista del calciomercato estivo. Una sessione che potrebbe vedere l’addio di Zlatan Ibrahimovic, infortunato ed in scadenza con il ‘Diavolo’. Lo svedese avrebbe avanzato un’importante richiesta al club di via Aldo Rossi: ecco di cosa si tratta.

Milan-Ibra, rinnovo e richiesta shock dello svedese: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera‘, il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere davvero lontano da Milanello. La bufera scatenata dal gigante di Malmoe per aver violato i protocolli sanitari, lo scorso weekend, in occasione del match dell’Hammarby (di cui Zlatan è socio) è solo l’ultima goccia di un momento complesso per il 39enne Ibrahimovic. Il vero nodo riguarda il suo futuro, con la richiesta clamorosa avanzata nelle scorse ore per rinnovare il contratto con il Milan.

Sono 6 i milioni richiesti dall’attaccante per restare in rossonero. Una cifra spropositata per un Milan che punta da mesi ad un progetto giovani, abbattendo pesantemente il monte ingaggi. La risposta di Gazidis, dunque, andrebbe sempre più verso il secco no. Fattore determinante l’età di Ibrahimovic, che a novembre compirà 39 anni, e le condizioni fisiche della punta milanista. Lo stiramento al polpaccio è solo l’ultimo degli acciacchi collezionati in stagione, con sole 10 presenze accumulate con la squadra milanista.

Situazione in divenire, l’opzione addio continua ad essere vivissima. Ibrahimovic ed il Milan possono salutarsi in estate.

